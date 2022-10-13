Оборвавшийся разговор: Михаил Кодочигов лишился супруги во время обстрела Донецка украинскими военными
13 октября 2022
RT

Оборвавшийся разговор: Михаил Кодочигов лишился супруги во время обстрела Донецка украинскими военными

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14 февраля 2015 года ВСУ обстреляли жилые районы Донецка из миномётов. Жертвами обстрела стали три человека, ранения получили 12 жителей города. 61-летняя Светлана Мицода — одна из жертв атаки ВСУ. Обстоятельства трагической гибели супруги вспоминает в беседе с RT Михаил Кодочигов.

Был обычный субботний день, в городе всё было спокойно, и Светлана Мицода отправилась по магазинам в Ворошиловском районе Донецка. Около двух часов дня, вспоминает её муж Михаил Кодочигов, она позвонила своей сестре — живущей в Киеве Людмиле. В этот момент ВСУ открыли огонь по центру Донецка. 

Сам Михаил был в церкви на службе, как вдруг ему позвонила Людмила и сообщила, что слышала взрывы во время разговора с сестрой — и связь тут же оборвалась. Женщина волновалась, что с её сестрой могла случиться беда. 

«Я сразу поспешил на место происшествия, — рассказывает Михаил Кодочигов. — Но, когда приехал, всё уже было оцеплено военными и полицией. Никого не пропускали, мне тоже не разрешили пройти к жене. Я видел, как она лежала рядом с хлебным киоском, прикрытая одеялом». 

Как выяснилось вскоре, Светлана Мицода получила множественные осколочные ранения в области спины и груди, от которых скончалась на месте.