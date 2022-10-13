Оборвавшийся разговор: Михаил Кодочигов лишился супруги во время обстрела Донецка украинскими военными

14 февраля 2015 года ВСУ обстреляли жилые районы Донецка из миномётов. Жертвами обстрела стали три человека, ранения получили 12 жителей города. 61-летняя Светлана Мицода — одна из жертв атаки ВСУ. Обстоятельства трагической гибели супруги вспоминает в беседе с RT Михаил Кодочигов.

Был обычный субботний день, в городе всё было спокойно, и Светлана Мицода отправилась по магазинам в Ворошиловском районе Донецка. Около двух часов дня, вспоминает её муж Михаил Кодочигов, она позвонила своей сестре — живущей в Киеве Людмиле. В этот момент ВСУ открыли огонь по центру Донецка.

Сам Михаил был в церкви на службе, как вдруг ему позвонила Людмила и сообщила, что слышала взрывы во время разговора с сестрой — и связь тут же оборвалась. Женщина волновалась, что с её сестрой могла случиться беда.

«Я сразу поспешил на место происшествия, — рассказывает Михаил Кодочигов. — Но, когда приехал, всё уже было оцеплено военными и полицией. Никого не пропускали, мне тоже не разрешили пройти к жене. Я видел, как она лежала рядом с хлебным киоском, прикрытая одеялом».

Как выяснилось вскоре, Светлана Мицода получила множественные осколочные ранения в области спины и груди, от которых скончалась на месте.