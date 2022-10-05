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«Осколки полетели в нашу сторону»: раненая Кристина Телегина из Донецка помогла спастись близким

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RT
4 июля 2022 года Донецк подвергся серии ударов со стороны ВСУ. Всего по городу было выпущено десять «Градов» и восемь снарядов калибра 152 мм. Одна из пострадавших — 20-летняя Кристина Телегина — рассказала RT, что произошло с ней и её родными.
«Осколки полетели в нашу сторону»: раненая Кристина Телегина из Донецка помогла спастись близким
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

В тот день Кристина обедала дома вместе со своим молодым человеком Игорем и 15-летним братом Кириллом. Первый снаряд попал в крышу их многоквартирного дома. Он пролетел через квартиру и рухнул к соседям. 

Квартира Телегиных в один момент заполнилась густым серым дымом. Ребята, захватив самое необходимое, выбежали на улицу, но и там всё кругом грохотало и взрывалось. 

«Второй снаряд попал на соседнюю улицу, и осколки от него полетели в нашу сторону. Повредили крышу, пробили металлическую дверь подъезда, около которой мы стояли. Ребята были передо мной. Игорю осколки пробили лёгкое и левую руку, ему потом ампутировали кисть. Брату тоже ампутировали левую кисть», — вспоминает Кристина. 

Девушка позвонила в МЧС и скорую, где узнала, как оказать близким первую помощь. Только когда медики забрали ребят, Кристина поняла, что тоже ранена. Вскоре и её увезли в больницу.

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