«Осколки полетели в нашу сторону»: раненая Кристина Телегина из Донецка помогла спастись близким
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
В тот день Кристина обедала дома вместе со своим молодым человеком Игорем и 15-летним братом Кириллом. Первый снаряд попал в крышу их многоквартирного дома. Он пролетел через квартиру и рухнул к соседям.
Квартира Телегиных в один момент заполнилась густым серым дымом. Ребята, захватив самое необходимое, выбежали на улицу, но и там всё кругом грохотало и взрывалось.
«Второй снаряд попал на соседнюю улицу, и осколки от него полетели в нашу сторону. Повредили крышу, пробили металлическую дверь подъезда, около которой мы стояли. Ребята были передо мной. Игорю осколки пробили лёгкое и левую руку, ему потом ампутировали кисть. Брату тоже ампутировали левую кисть», — вспоминает Кристина.
Девушка позвонила в МЧС и скорую, где узнала, как оказать близким первую помощь. Только когда медики забрали ребят, Кристина поняла, что тоже ранена. Вскоре и её увезли в больницу.