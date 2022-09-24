На волосок от гибели: раненная снарядом Валерия Белла из Мариуполя выжила благодаря помощи соседей

Всё время, пока шёл обстрел, Валерия вместе с семьёй укрывалась в подвале. Но им не хватало самого необходимого, и около четырёх часов дня 17 марта она решилась на вылазку к соседям. Валерии повезло, и она благополучно добралась до дома подруги, но, когда возвращалась к своим, произошёл взрыв.
«Я отошла буквально на шаг от дома, и меня достала взрывная волна, — вспоминает в беседе с RT Валерия. — Сзади стояли два парня. Им ничего, а я почувствовала, что глохну, закричала и упала».
Когда девушка пришла в себя, то обнаружила, что лежит на земле с раскинутыми ногами и не чувствует ничего ниже пояса. Парни, которые стояли около подъезда, затащили её обратно в дом. Пока прятались, насчитали ещё пять прилётов снарядов.
«Было очень громко и страшно. Мы закрывали уши и глаза. Парни прикрывали меня собой. В воздухе чувствовались пыль и запах пороха», — рассказывает Валерия.
Когда обстрел наконец закончился, девушка поняла, что ранена в спину. Вскоре подъехали медики и отвезли пострадавшую в больницу. Валерия вспоминает, что она была битком набита ранеными, люди лежали даже в коридорах.
Как оказалось, сама Валерия Белла была на волосок от гибели — на рентгене у неё обнаружили осколок снаряда. Попав в тело, он остановился буквально в паре миллиметров от спинного мозга.