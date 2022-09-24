На волосок от гибели: раненная снарядом Валерия Белла из Мариуполя выжила благодаря помощи соседей

16 марта 2022 года Организация Объединённых Наций подтвердила гибель более тысячи мирных жителей в ходе боевых действий в Мариуполе. Буквально на следующий день город снова подвергся артобстрелу. Свидетельницей этого кошмара стала местная жительница, 22-летняя Валерия Белла. Сама она выжила только благодаря везению и своевременной помощи соседей и медиков.

Всё время, пока шёл обстрел, Валерия вместе с семьёй укрывалась в подвале. Но им не хватало самого необходимого, и около четырёх часов дня 17 марта она решилась на вылазку к соседям. Валерии повезло, и она благополучно добралась до дома подруги, но, когда возвращалась к своим, произошёл взрыв.

«Я отошла буквально на шаг от дома, и меня достала взрывная волна, — вспоминает в беседе с RT Валерия. — Сзади стояли два парня. Им ничего, а я почувствовала, что глохну, закричала и упала».

Когда девушка пришла в себя, то обнаружила, что лежит на земле с раскинутыми ногами и не чувствует ничего ниже пояса. Парни, которые стояли около подъезда, затащили её обратно в дом. Пока прятались, насчитали ещё пять прилётов снарядов.

«Было очень громко и страшно. Мы закрывали уши и глаза. Парни прикрывали меня собой. В воздухе чувствовались пыль и запах пороха», — рассказывает Валерия.

Когда обстрел наконец закончился, девушка поняла, что ранена в спину. Вскоре подъехали медики и отвезли пострадавшую в больницу. Валерия вспоминает, что она была битком набита ранеными, люди лежали даже в коридорах.

Как оказалось, сама Валерия Белла была на волосок от гибели — на рентгене у неё обнаружили осколок снаряда. Попав в тело, он остановился буквально в паре миллиметров от спинного мозга.