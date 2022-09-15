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«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Зеленский устроил террор | удары по критической инфраструктуре

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RT
В сегодняшнем выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим, как Украина ищет коллаборантов. Режим Владимира Зеленского устроил настоящий террор в отношении мирного населения. В Вашингтоне заявили, что контрнаступление Украины планировалось американцами. Помимо этого, новые обострения на армяно-азербайджанской границе и столкновения между Киргизией и Таджикистаном. Кроме того, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин станет первым гостем новой рубрики Виталия Серуканова. Как всегда, в эфире авторская рубрика Артемия Лебедева «Бесит».

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