«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: сражение за Балаклею | встреча в Рамштайне

В сегодняшнем выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим террор ВСУ на освобождённых территориях. Взрывы в Бердянске и Мелитополе, попытка взять в кольцо Балаклею — зачем Зеленскому такая активность именно сейчас? Может быть, это демонстрация возможностей Украины перед встречей НАТО в Рамштайне? Или Киев просто мстит мирным гражданам за то, что они больше не хотят быть в составе Украины? США продолжают накачку Украины всё более мощной военной техникой. Изменит ли это ход СВО или станет бессмысленной тратой денег американских налогоплательщиков? Тем временем экс-глава разведки США предложил развернуть против России психологическую войну. Кроме того, как всегда, в эфире авторская рубрика Артемия Лебедева «Бесит».