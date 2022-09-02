«Совместно с подразделениями народных милиций»: Шойгу сообщил о взломе эшелонированной обороны националистов в Донбассе

Союзные силы взломали эшелонированную оборону украинских националистов в Донбассе, российские военные взяли под контроль крупный оборонительный узел ВСУ в районе Песок, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во время селекторного совещания. При этом он указал, что украинские солдаты оставили при отступлении большое число раненых, которым оказали медпомощь военнослужащие ВС РФ. Наряду с этим глава МО РФ отметил, что ВСУ продолжают попытки атак на подконтрольные союзным войскам территории, чтобы «создать у западных кураторов иллюзию способности вести наступление».

Российские войска при поддержке сил Донецкой и Луганской народных республик прорвали оборону ВСУ в Донбассе, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве.

«За последние две недели Воору­жённые силы России совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населённом пункте Пески. Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов», — заявил Шойгу.

По его словам, отступая, украинская армия бросила большое количество оружия и раненых, которым была оказана квалифицированная медицинская помощь со стороны российских военных.

Глава Минобороны РФ также отметил, что российские военные вышли к административной границе Николаевской области в районе Александровки и освободили населённый пункт Благодатное. При этом противник несёт значительные потери, пытаясь организовать наступление на Николаево-Криво­рожском и других направлениях.

Также по теме Российские военные освободили село Благодатное — кадры с воздуха Минобороны России показало кадры освобождения от подразделений ВСУ населённого пункта Благодатное в Николаевской области. Мирные...

«Подчеркну, что данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью — создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление», — сказал Шойгу.

Говоря о высокоточных ударах по важным военным объектам Украины, глава оборонного ведомства сообщил, что за последний месяц была уничтожена 601 единица тяжёлого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства, и поражено 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев. Кроме того, за этот период сбито 19 самолётов, шесть вертолётов и 188 беспилотников, перехвачено 226 реактивных снарядов HIMARS.

К тому же снижается приток иностранных наёмников. По его словам, их численность с начала СВО сократилась более чем в 3,5 раза, подвергся уничтожению 2831 боевик.

«Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации», — пояснил Шойгу.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС

Отдельную часть своего выступления Сергей Шойгу посвятил ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, которую с середины июля регулярно обстреливают ВСУ, используя западное оружие.

«С 18 июля зафиксировано 29 об­стрелов, выпущено 120 артиллерийских снарядов, применено 16 дронов-камикадзе. При этом украинские власти откровенно лгут, будто российские вооружённые силы, прикрываясь важными энергетическими объектами, ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем. Ответственно заявляю, что тяжёлых вооружений на территории атомной станции и в прилегающих районах у нас нет. Надеюсь, в этом комиссия МАГАТЭ убедится лично», — пояснил глава Минобороны.

По его словам, Киев создаёт реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе, нанося удары по объектам ЗАЭС, что является ядерным терроризмом.

Он также указал, что Киев продолжает провокации, несмотря на визит специалистов МАГАТЭ. 1 сентября была обстреляна не только Запорожская АЭС, но и маршрут передвижения членов миссии. Также была пресечена попытка захвата станции, российские войска уничтожили две диверсионные группы и самоходные баржи с десантом ВСУ.

Также на russian.rt.com «Несколько раз»: в МАГАТЭ рассказали о нарушении физической целостности Запорожской АЭС

«США и Евросоюз умышленно замалчивают ситуацию вокруг станции, тем самым поощряя подобные безрассудные действия. В свою очередь, Россия делает всё, чтобы обеспечить безопасное функционирование Запорожской АЭС. Рассчитываем, что объективные результаты деятельности миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности. Подчеркну, что в случае дальнейших провокаций вся ответственность за возможные чрезвычайные ситуации полностью ложится на украинские власти», — заключил Шойгу.

Накануне постпредство России при ООН запросило на 6 сентября проведение заседания Совбеза ООН «в свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС», а также «безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ». При этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам первоначальной оценки ситуации заявил о неоднократном нарушении физической целостности объектов на территории Запорожской АЭС.