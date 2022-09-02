«Совместно с подразделениями народных милиций»: Шойгу сообщил о взломе эшелонированной обороны националистов в Донбассе
- РИА Новости
- © Алексей Ерешко
Российские войска при поддержке сил Донецкой и Луганской народных республик прорвали оборону ВСУ в Донбассе, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве.
«За последние две недели Вооружённые силы России совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населённом пункте Пески. Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов», — заявил Шойгу.
По его словам, отступая, украинская армия бросила большое количество оружия и раненых, которым была оказана квалифицированная медицинская помощь со стороны российских военных.
Глава Минобороны РФ также отметил, что российские военные вышли к административной границе Николаевской области в районе Александровки и освободили населённый пункт Благодатное. При этом противник несёт значительные потери, пытаясь организовать наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях.
«Подчеркну, что данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью — создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление», — сказал Шойгу.
Говоря о высокоточных ударах по важным военным объектам Украины, глава оборонного ведомства сообщил, что за последний месяц была уничтожена 601 единица тяжёлого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства, и поражено 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев. Кроме того, за этот период сбито 19 самолётов, шесть вертолётов и 188 беспилотников, перехвачено 226 реактивных снарядов HIMARS.
К тому же снижается приток иностранных наёмников. По его словам, их численность с начала СВО сократилась более чем в 3,5 раза, подвергся уничтожению 2831 боевик.
«Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации», — пояснил Шойгу.
Ситуация вокруг Запорожской АЭС
Отдельную часть своего выступления Сергей Шойгу посвятил ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, которую с середины июля регулярно обстреливают ВСУ, используя западное оружие.
«С 18 июля зафиксировано 29 обстрелов, выпущено 120 артиллерийских снарядов, применено 16 дронов-камикадзе. При этом украинские власти откровенно лгут, будто российские вооружённые силы, прикрываясь важными энергетическими объектами, ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем. Ответственно заявляю, что тяжёлых вооружений на территории атомной станции и в прилегающих районах у нас нет. Надеюсь, в этом комиссия МАГАТЭ убедится лично», — пояснил глава Минобороны.
По его словам, Киев создаёт реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе, нанося удары по объектам ЗАЭС, что является ядерным терроризмом.
Он также указал, что Киев продолжает провокации, несмотря на визит специалистов МАГАТЭ. 1 сентября была обстреляна не только Запорожская АЭС, но и маршрут передвижения членов миссии. Также была пресечена попытка захвата станции, российские войска уничтожили две диверсионные группы и самоходные баржи с десантом ВСУ.Также на russian.rt.com «Несколько раз»: в МАГАТЭ рассказали о нарушении физической целостности Запорожской АЭС
«США и Евросоюз умышленно замалчивают ситуацию вокруг станции, тем самым поощряя подобные безрассудные действия. В свою очередь, Россия делает всё, чтобы обеспечить безопасное функционирование Запорожской АЭС. Рассчитываем, что объективные результаты деятельности миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности. Подчеркну, что в случае дальнейших провокаций вся ответственность за возможные чрезвычайные ситуации полностью ложится на украинские власти», — заключил Шойгу.
Накануне постпредство России при ООН запросило на 6 сентября проведение заседания Совбеза ООН «в свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС», а также «безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ». При этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам первоначальной оценки ситуации заявил о неоднократном нарушении физической целостности объектов на территории Запорожской АЭС.
- Шойгу заявил о желании Киева создать иллюзию боеспособности с помощью «контрнаступления»
- Глава Минобороны России заявил об уничтожении почти 3 тысяч наёмников на Украине
- Шойгу заявил о выходе российских войск на админграницу Николаевской области
- Шойгу: ПВО России перехватила за август 226 снарядов HIMARS