«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: миссия МАГАТЭ на АЭС | контрнаступление ВСУ захлебнулось

В сегодняшнем выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим, как украинская сторона пыталась помешать миссии МАГАТЭ попасть на Запорожскую АЭС. Раскрытия каких ядерных секретов так боится Киев? Что известно о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области, которое закончилось провалом, уничтожены 1700 человек и западное вооружение. Зачем Украина уничтожает своих же солдат? Это попытка вернуть интерес Запада? Почему Европа не смогла договориться о полном запрете виз для россиян, но разрывает соглашение об облегчённом визовом режиме с Россией. Все эти темы обсудим в нашем стриме вместе с экспертами. Как всегда, в эфире авторская рубрика Артемия Лебедева «Бесит».