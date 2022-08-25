«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: украинская идеология — терроризм | Запад хочет войны

В сегодняшнем выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим использование Украиной террористической тактики. В ночь с субботы на воскресенье в Подмосковье взорвали автомобиль журналиста и политолога Дарьи Дугиной, девушка погибла на месте. ФСБ России официально заявила, что за этим преступлением стоят украинские спецслужбы. Наряду с этим киевский режим не прекращает обстрелы Запорожской АЭС. Вдобавок Владимир Зеленский заявил, что теперь Украине нужна военная победа и она собирается вернуть Крым любыми способами. Масла в огонь подливает и Великобритания: глава МИД страны Лиз Трасс объявила, что готова нажать ядерную кнопку в случае необходимости. Кроме того, в эфире авторская рубрика Артемия Лебедева «Бесит».