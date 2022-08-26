Другим взглядом: Андрей Горелов из Донбасса во время обстрела ВСУ едва не лишился глаза

26 января 2015 года ВСУ обстреляли из тяжёлых видов вооружений Донецк и ближайшие к нему города. Тогда пострадали почти два десятка человек, среди них — 42-летний житель Макеевки Андрей Горелов. В беседе с RT он вспоминает тот день.

Когда в семь вечера 26 января начался обстрел, Горелов вместе с женой, дочерью и сыном спустился в подвал дома. Через два часа всё стихло, и Андрей решил посмотреть на последствия обстрела. Отойдя от своего дома примерно на два метра, он увидел вспышку, за которой последовал грохот.

«Я упал на землю и потерял сознание. Когда пришёл в себя, у меня сильно жгло правый глаз. Я дотронулся до брови и нащупал металлический осколок. Я его тут же вытащил», — вспоминает Горелов в беседе с RT.

После этого Горелов вернулся в дом, где супруга оказала ему первую помощь. А когда спустя два часа обстрел прекратился, пришёл на выручку сосед — отвёз пострадавшего в больницу.

Медики наложили Горелову швы на бровь, но лечиться пришлось потом ещё две недели.