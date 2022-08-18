«Сознание не потерял»: Геннадий Шупейкин из Горловки вынужден жить с осколком украинской мины в колене

30 января 2015 года Горловка подверглась массированному обстрелу со стороны украинских силовиков. Восемь мирных жителей погибли, 19 получили ранения разной степени тяжести. Среди выживших был 60-летний Геннадий Шупейкин, который рассказал RT свою историю.

Когда в 11 утра ВСУ открыли огонь по Горловке, Геннадий Шупейкин находился на городском рынке. Мужчина сразу бросил все дела и заторопился домой. Но звуки разрывающихся снарядов были слышны по всему городу.

«Я шёл по проспекту Победы, когда за моей спиной прогремел взрыв. Я упал на землю, но сознание не потерял. Когда поднялся, почувствовал, как по лицу течёт кровь. Ещё была сильная боль в правом ухе. На левой ноге на колене порвались брюки — и тоже шла кровь», — рассказывает Шупейкин.

Несмотря на ранение, Геннадий самостоятельно добрался домой. Мужчина посмотрел на себя в зеркало и увидел, что правое ухо практически оторвано, а из раны обильно текла кровь. Жена Геннадия Ольга дала ему полотенце, чтобы он зажал рану и остановил кровотечение.

Через 30 минут бригада скорой помощи уже везла Геннадия в городскую больницу. Медики обработали раны, но рентгеновские снимки выявили инородный предмет в его левом колене. Как оказалось, осколок засел очень глубоко, и извлекать его не стали — слишком высок был риск, что после операции Шупейкин не сможет ходить.