«Самые тяжёлые 400 метров в жизни»: Дмитрий Лисняк из Донбасса стал мишенью для снайперов ВСУ

9 апреля 2020 года Вооружённые силы Украины 16 раз нарушили режим перемирия в Донбассе. В зоне обстрела оказались несколько населённых пунктов, в том числе город Ясиноватая. Общее количество применённых украинской армией боеприпасов составило 143 единицы. Несколько человек погибли, многие получили ранения. Один из пострадавших — 34-летний Дмитрий Лисняк — рассказал RT о том, что с ним произошло.

Около восьми часов вечера Дмитрий возвращался домой от своего знакомого и вдруг услышал автоматную очередь. Он поспешил быстрее покинуть опасное место, но неожиданно почувствовал острую боль в грудной клетке и в правой руке.

«От боли я потерял сознание и упал на землю. Когда очнулся, увидел, что моя куртка пропитана кровью. Я с большим трудом поднялся и дошёл до железнодорожной станции. Это были самые тяжёлые 400 метров в моей жизни», — вспоминает Дмитрий Лисняк.

Сотрудники охраны на станции оказали мужчине первую помощь и вызвали скорую. В тот же день Дмитрия прооперировали.

Больше месяца он провёл на стационарном лечении с диагнозом «огнестрельное ранение правого плеча и грудной клетки с переломом ребра, ушибом правого лёгкого и повреждением правой почки». Врачи были вынуждены удалить Дмитрию почку, и он стал инвалидом.