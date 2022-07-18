«Не заметил, что зацепило»: несмотря на ранение, Игорь Морозов из Донецка помогал пострадавшему другу

26 августа 2021 года украинские военнослужащие обстреляли из крупнокалиберного оружия БМП посёлок Старомихайловка Кировского района Донецка. В результате ранения получили двое местных жителей — 27-летний Игорь Морозов и его знакомый, 56-летний Сергей Пивнык.

Как рассказал RT Игорь, тем вечером он вместе со своим другом Сергеем чинил автомобиль во дворе дома. Внезапно рядом послышались выстрелы.

Через несколько мгновений рядом с пристройкой дома, буквально в трёх метрах от мужчин, разорвался снаряд. В этот момент Игорь стоял перед машиной, а Сергей лежал под автомобилем.

«Я спросил у Сергея, всё ли у него в порядке. Когда он повернулся в мою сторону, я увидел, что у него из головы идёт кровь. Сначала я не заметил, что меня зацепило — в ногу ранило. Но потом почувствовал жжение и тоже увидел кровь», — вспоминает Игорь Морозов.

Друзья поспешили в дом, перевязали раны, вызвали скорую. Но медики так и не приехали, так как обстрел всё не прекращался. Игорю с Сергеем пришлось самостоятельно выбираться из посёлка, а уже там их подхватила скорая. Впоследствии раненым пришлось две недели оставаться в госпитале.