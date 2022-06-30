Юлия Пиденко из Донецка выжила после ранения осколком мины

Около семи вечера Юлия была во дворе своего дома вместе с приятелем — 30-летним Анатолием. В этот момент прямо рядом с ними разорвался артиллерийский снаряд.
«Всё вокруг заполонило дымом и пылью. Взрывной волной нас с Толей отбросило в сторону. Я ненадолго потеряла сознание, а когда очнулась, поняла, что не чувствую левую руку», — вспоминает Юлия.
Женщина оглянулась по сторонам и увидела лежащего на земле Анатолия. Его брюки были залиты кровью, но он был в сознании. Вдвоём они поползли в сторону дома. Уже в квартире Юлия перевязала раненому другу ногу, чтобы остановить кровотечение, и вызвала скорую.
Пострадавших доставили в травматологический центр, обоим сделали операцию. Юлия получила осколочные ранения руки и брюшной полости, Анатолий — ранение ноги и черепно-мозговую травму.