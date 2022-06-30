Юлия Пиденко из Донецка выжила после ранения осколком мины
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RT

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8 сентября 2021 года Киевский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских военнослужащих. Без пострадавших не обошлось. Среди раненых оказалась 40-летняя местная жительница Юлия Пиденко. В разговоре с RT она вспоминает тот день.

Около семи вечера Юлия была во дворе своего дома вместе с приятелем — 30-летним Анатолием. В этот момент прямо рядом с ними разорвался артиллерийский снаряд.  

«Всё вокруг заполонило дымом и пылью. Взрывной волной нас с Толей отбросило в сторону. Я ненадолго потеряла сознание, а когда очнулась, поняла, что не чувствую левую руку», — вспоминает Юлия. 

Женщина оглянулась по сторонам и увидела лежащего на земле Анатолия. Его брюки были залиты кровью, но он был в сознании. Вдвоём они поползли в сторону дома. Уже в квартире Юлия перевязала раненому другу ногу, чтобы остановить кровотечение, и вызвала скорую.  

Пострадавших доставили в травматологический центр, обоим сделали операцию. Юлия получила осколочные ранения руки и брюшной полости, Анатолий — ранение ноги и черепно-мозговую травму.