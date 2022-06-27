«Гражданская инфраструктура не пострадала»: ВКС России нанесли ракетный удар по цехам корпорации «Артём» в Киеве

Четыре высокоточные ракеты ВКС России поразили расположенные в Шевченовском районе Киева цеха ракетно-строительной корпорации «Артём», где производились боеприпасы для украинских РСЗО, сообщили в российском Минобороны. В ведомстве отметили, что гражданская инфраструктура города не пострадала. Кроме того, неподалёку от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наёмников. В частности, были ликвидированы грузинские наёмники, причастные к издевательствам и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года.

Российские ВКС нанесли удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артём» в Шевченковском районе Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, на этом предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня.

«По данным объективного контроля, все четыре ракеты достигли цели. Объект поражён. Гражданская инфраструктура города Киева в результате применения высокоточного оружия не пострадала», — заявил Конашенков.

При этом украинские расчёты С-300 и «Бук-М1» пытались перехватить российские высокоточные ракеты, применив более 10 снарядов.

«Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими «Буками». Предположительно, одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом», — пояснил он.

Минобороны России сообщило об ударе по цехам ракетно-строительной корпорации «Артём»

Также высокоточным оружием ВКС России были уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники при ударе по пункту дислокации 106-го батальона 63-й мотопехотной бригады ВСУ в Николаевской области.

В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении были поражены три взвода реактивных систем залпового огня «Град», взвод 155-мм гаубиц М777, два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацинт», а также два взвода самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», осуществлявших обстрел Донецка и других городов ДНР.

В свою очередь, российские средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников и перехватили две тактические ракеты «Точка-У».

Помимо этого, Конашенков сообщил о попытках украинского командования «остановить хаотичное бегство военнослужащих» подразделений ВСУ в районе Лисичанска на фоне успехов российских ВС по освобождению Донбасса.

Согласно его данным, российская артиллерия уничтожила заградотряд нацистского формирования «Правый сектор»*, который должен был удерживать на позициях личный состав первого батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Волчеяровки.

Официальный представитель Минобороны России также указал, что Киев лишился управления войсками на Лисичанском направлении. «Так, командир 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ, разместивший свой командный пункт в тыловой зоне, утратил управление своими подразделениями, что привело к безвозвратной потере в ходе боевых действий 80% личного состава и около 70% техники 138-го батальона этой бригады», — отметил он.

Вдобавок российские подразделения уничтожили неподалёку от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода две диверсионно-разведывательные группы наёмников, общая численность которых составляла 14 человек.

«Первая группа была «интернациональной» и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая включала в себя только наёмников из Грузии, входивших в так называемый Грузинский легион. В рядах данного бандформирования воюют преимущественно уголовники. Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года. Минобороны России обладает информацией по каждому наёмнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали», — заключил Конашенков.

«Мы их нашли и покарали». Минобороны — об уничтожении наёмников из Грузии, причастных к убийствам российских военных

Зачистка химкомбината «Азот» в Северодонецке

Бойцы чеченского спецподразделения «Ахмат» и Народной милиции Луганской Народной Республики проводят зачистку территорий промышленной зоны химкомбината «Азот» в Северодонецке, сообщил корреспондент RT Игорь Жданов.

По словам бойцов, зачищена большая часть территории, примерно 90—95%. При этом повсеместно обнаруживаются образцы различных вооружений, поставленных Западом, и боеприпасы к ним.

«Всё будет использовано в сторону противника, по назначению. Спасибо за отличные трофеи», — заявил один из бойцов.

Репортаж корреспондента RT Игоря Жданова с промзоны комбината «Азот»

Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, 26 июня с территории «Азота» было эвакуировано свыше 500 человек.

«Я бесконечно рада тому, что вы нас освободили. Хочется мира и всем добра. Большое вам, огромнейшее спасибо и низкий поклон за всё за это», — сказала освобождённая жительница Северодонецка.

В свою очередь, посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24» указал, что на заводе «Азот» не осталось гражданских, находящихся в заложниках у украинских боевиков, передаёт РИА Новости.

Наряду с этим бойцы Народной милиции ЛНР при огневой поддержке со стороны российских ВС продолжают успешные наступательные действия в районе Лисичанска.

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник понёс тяжелые потери в живой силе и бронетехнике. Получено трофейное вооружение», — говорится в сообщении ведомства.

Очередные поставки Вашингтоном оружия на Украину

США на этой неделе могут объявить о закупке систем противоракетной обороны средней и большой дальности для нужд Украины, сообщает CNN со ссылкой на источник. По его словам, ранее украинские официальные лица запросили у Вашингтона передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS.

Кроме того, американская сторона намерена передать Киеву другие виды военной помощи, включая боеприпасы и контрбатарейные радары.

23 июня в Белом доме объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере $450 млн. Речь идёт о поставках ракетных систем залпового огня HIMARS, патрульных катеров и артиллерийских боеприпасов.

В общей сложности США с февраля поставили Киеву вооружений на сумму $6,1 млрд.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).