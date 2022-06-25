«Удар в висок»: жительница Донецка была ранена осколком украинской мины в собственной постели

18 марта 2022 года четыре мирных жителя погибли в результате обстрелов Донецка и его пригородов украинскими силовиками. Свидетельницей этой атаки стала 40-летняя жительница Кировского района столицы ДНР. Она также была ранена и на условии анонимности поделилась с RT воспоминанием о пережитом.

В ту ночь, 18 марта, Ольгу (имя изменено) разбудили громкие звуки разрыва снарядов: начался артиллерийский обстрел Донецка с позиций ВСУ.

Один из снарядов разорвался прямо во дворе дома Ольги. Осколки полетели в окно комнаты, где спал её 15-летний сын Антон. Подросток чудом не пострадал.

«Взрыв был настолько сильный, что осколки пролетели через комнату сына и попали в мою. Я подскочила с кровати и в этот момент почувствовала удар в левый висок», — вспоминает женщина.

Прогремело ещё два взрыва. На этот раз снаряд попал прямо в крышу дома Ольги. Повредило проводку, и в доме отключилось электричество. Антон вбежал в комнату матери, она обняла его, пытаясь хоть как-то спрятать от опасности. Но постепенно женщина начала ощущать слабость. Эта слабость всё нарастала, и вскоре Ольга поняла, что не может даже говорить.

Антон стал трясти мать и только с помощью фонарика в телефоне вдруг обнаружил, что она вся в крови. Подросток не растерялся и тут же вызвал скорую. Ольгу в полубессознательном состоянии от осколочного ранения мягких тканей головы госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Операцию пришлось проводить немедленно.

Медикам удалось спасти жизнь Ольги, но речь у неё полностью не восстановилась, плохо работает правая рука, нарушена координация. Кроме того, Ольга страдает от постоянных головокружений и головной боли. Вскоре ей предстоит ещё одна операция.