«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: срыв эвакуации с завода «Азот» | «гастроли» европейских лидеров в Киеве | ПМЭФ-2022

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В сегодняшнем стриме обсудим ход специальной военной операции. ВСУ сорвали эвакуацию мирных жителей с территории завода «Азот» в Северодонецке. Украинские боевики пытаются повторить мариупольский сценарий и держат граждан в заложниках. Тем временем главы Франции, Германии и Италии провели переговоры в Киеве, а Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины. При этом даже в США говорят о колоссальных потерях ВСУ в Донбассе. Что нужно Западу: война или мир? Разбираемся в нашей студии.

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