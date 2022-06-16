«Вокруг меня — тела погибших»: пенсионер Иван Новиков чудом выжил во время массированного обстрела Горловки

27 июля 2014 года в Донбассе называют «кровавым воскресеньем». Бомбить окраины Горловки украинские военнослужащие начали в пять утра, а уже в полдень снаряды стали разрываться в центре города. В результате обстрела погибли мирные жители. 75-летний житель Горловки Иван Новиков рассказал RT, что ему лишь чудом удалось тогда выжить.

Обстрел застал пенсионера около полудня, когда он выходил из автобуса около сквера Коммунаров. ВСУ стреляли из РСЗО «Град». Новиков решил укрыться в ближайшем магазине. Спустя полчаса всё стихло, тогда мужчина решил вернуться домой: вышел из укрытия и направился обратно к автобусной остановке.

«Тут я услышал громкий взрыв и потерял сознание, — рассказывал пенсионер. — Пришёл в себя, смотрю — лежу на земле. Левая нога вся в крови. А вокруг меня — окровавленные тела погибших людей. И кругом паника: кто кричит, кто плачет», — вспоминает Новиков.

Резкая боль в ноге не позволила пенсионеру подняться. Помогли прохожие — перетянули ногу ремнём, отвезли в больницу.

Ивана Новикова госпитализировали в травматологическое отделение, где ему пришлось лечиться три месяца.