Ракетами «Калибр»: российские ВС уничтожили под Львовом склад ВСУ с поставленными НАТО боеприпасами

Во Львовской области ракетами «Калибр» уничтожен склад боеприпасов к переданному Украине странами НАТО вооружению, сообщили в Минобороны РФ. Вдобавок высокоточными ракетами воздушного базирования было уничтожено большое количество оружия и военной техники из США и европейских стран, которые были доставлены для группировки ВСУ в Донбассе. При этом ударами авиации ликвидированы свыше 300 националистов, десяти танков и других бронемашин. Между тем российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников, самолёт Су-25 и перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Российские ВС уничтожили во Львовской области склад ВСУ с боеприпасами к иностранным образцам вооружений, переданными странами НАТО, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населённого пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777», — сказал Конашенков.

Вдобавок высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожена авиационная техника Воздушных сил Украины, радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Лисичанска Луганской Народной Республики, ЗРК «Бук-М1» вблизи Соледара, склады боеприпасов в районах Горское и Верхнекаменское ЛНР, а также два пункта управления ВСУ и узел связи в районах населённых пунктов Переездное и Ивано-Дарьевка ДНР.

«В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск Донецкой Народной Республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки в Донбассе», — добавил он.

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Ударами авиации уничтожены более 300 националистов, станция радиоэлектронной борьбы в районе населённого пункта Малиновка Харьковской области, десять танков и других боевых бронированных машин, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 18 специальных автомобилей, три миномётных расчёта, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре 155-мм гаубицы М777.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть украинских беспилотников, самолёт Су-25 и перехвачены 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил требование Киева к Вашингтону о поставках сжиженного газа по ленд-лизу.

Как указывал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в разговоре с Foreign Policy, в США были удивлены, услышав эту идею, но восприняли её положительно.

«Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через два года. Иначе предстоящей зимой просто замёрзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже всё равно — они настолько вложились в проект «анти-Россия», что всё остальное для них пустяк», — написал Медведев в Telegram-канале.

«Загнали себя в цугцванг»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась об экспорте советского вооружения из стран ЕС на Украину. Она напомнила, что после вступления бывших стран Организации Варшавского договора в НАТО советская техника и вооружения, созданные по советским лицензиям, перешли в распоряжение Североатлантического альянса: «Именно их европейцы сейчас отправляют на Украину».

«Страны ЕС в принципе не должны поставлять вооружение, в том числе советское, государству, которое применяет, применит или имеет в виду применить его против собственных граждан во внутреннем конфликте. Понятно, зачем это было сделано: чтобы не допустить разжигания гражданских войн в странах — импортёрах оружия. Вместе с тем Европейский союз не признаёт изменение территориальных границ Украины, то есть, вопреки сложившимся политико-административным реалиям, рассматривает территории ДНР и ЛНР как украинские. Выходит одно из двух: либо, поставляя вооружение, Брюссель признаёт ДНР и ЛНР (и тогда конфликт перестаёт быть внутренним конфликтом Украины), либо страны — члены ЕС нарушают основополагающие интеграционные начала», — заметила она.

По её мнению, страны ЕС поставками оружия на Украину «загнали себя в цугцванг».

«Очевидно, решаясь на поставки вооружения в большой спешке, европейские стратеги не задумались над тем, что фактически сами себя загнали в цугцванг — им ничего не остаётся, кроме как прекратить поставлять оружие, отозвав всё отправленное, либо признать ДНР и ЛНР», — констатировала Захарова.