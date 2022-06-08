«Снаряд попал в их дом»: шестилетняя Полина Луцик из Донбасса стала сиротой после атаки ВСУ

13 июля 2014 года украинские военные обстреляли город Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области с применением РСЗО «Град». За день в ходе боевых действий погибли несколько человек, десятки получили ранения, повреждено множество жилых домов.

Среди погибших — 31-летний Александр Луцик и его 29-летняя жена Анна. Их маленькая дочь осталась сиротой.

Массированный артобстрел Красногоровки длился всю ночь. Александр вместе с женой и шестилетней дочкой Полиной всё это время прятались в подвале своего дома. Когда утром наступило затишье, родители с ребёнком вышли во двор. В это время возобновился обстрел.

«Соседи позвонили нам. Сказали, снаряд попал в их дом. Саша и Аня погибли», — рассказывает сестра Александра Светлана Луцик.

Светлана жила в Донецке, и тут же отправилась в Красногоровку. Она похоронила брата и его жену, а маленькую Полину забрала к себе на воспитание.