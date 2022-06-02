«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: поставки американских РСЗО на Украину | бои за Северодонецк | скандальные танцы на Урале

В сегодняшнем стриме обсудим ход спецоперации на Украине. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что освобождена почти вся территория республики, кроме Северодонецка и Лисичанска. США намерены отправить РСЗО украинским войскам. Чем опасен такой вид вооружения и не приведут ли его поставки Киеву к эскалации конфликта? В Екатеринбурге разгорелся скандал после того, как школьники показали танец, в котором пользователи усмотрели пропаганду ЛГБТ. Должны ли учителя понести наказание за неудачную шутку учеников?