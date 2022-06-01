На глазах родителей: 28-летний сын Светланы и Сергея Горбатовых погиб при обстреле Донецка украинскими военными

Когда около половины седьмого вечера в Кировском районе Донецка стали раздаваться взрывы, Светлана Горбатова была дома. Обстрел длился недолго, всего около 30 минут, но снаряды разрывались прямо рядом с домом Горбатовых.
Как только обстрел стих, в квартиру вбежал муж Светланы Сергей и закричал, что их сын Рома тяжело ранен.
«Мы тут же с мужем выбежали во двор. Я увидела Рому, лежащего на земле. Он был весь в крови, но ещё дышал. Рядом с ним лежала женщина, накрытая одеялом. У меня началась истерика, и соседи увели меня домой», — вспоминает Светлана Горбатова.
К месту происшествия приехали ополченцы. Они погрузили раненого в автомобиль и повезли в донецкую травматологию.
Помимо множественных ран ног, у пострадавшего была перебита правая рука на уровне плеча. В тот же день Романа прооперировали — ампутировали руку, извлекли осколки. Но ранения оказались несовместимы с жизнью. Через четыре дня молодой человек, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении.