На глазах родителей: 28-летний сын Светланы и Сергея Горбатовых погиб при обстреле Донецка украинскими военными
01 июня 2022
RT

На глазах родителей: 28-летний сын Светланы и Сергея Горбатовых погиб при обстреле Донецка украинскими военными

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24 августа 2014 года ВСУ нанесли массированные удары по густонаселённым спальным районам Донецка. Более 25 мирных жителей получили ранения. 19 человек погибли, в том числе — 28-летний Роман Горбатов. Его мать Светлана рассказала RT, что произошло в тот роковой для её семьи день.

Когда около половины седьмого вечера в Кировском районе Донецка стали раздаваться взрывы, Светлана Горбатова была дома. Обстрел длился недолго, всего около 30 минут, но снаряды разрывались прямо рядом с домом Горбатовых. 

Как только обстрел стих, в квартиру вбежал муж Светланы Сергей и закричал, что их сын Рома тяжело ранен. 

«Мы тут же с мужем выбежали во двор. Я увидела Рому, лежащего на земле. Он был весь в крови, но ещё дышал. Рядом с ним лежала женщина, накрытая одеялом. У меня началась истерика, и соседи увели меня домой», — вспоминает Светлана Горбатова. 

К месту происшествия приехали ополченцы. Они погрузили раненого в автомобиль и повезли в донецкую травматологию. 

Помимо множественных ран ног, у пострадавшего была перебита правая рука на уровне плеча. В тот же день Романа прооперировали — ампутировали руку, извлекли осколки. Но ранения оказались несовместимы с жизнью. Через четыре дня молодой человек, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении.