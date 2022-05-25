«Скончалась на месте»: Владимир Белов из Донецка потерял супругу во время артобстрела ВСУ

Как рассказал RT Владимир Белов, его жена Ольга в то утро занималась огородом на их участке в садоводческом товариществе «Мечта». СНТ располагалось в Волновахском районе вдоль трассы Донецк — Мариуполь. Сам Владимир был в доме.
Внезапно раздались взрывы, и Владимир понял: начался обстрел. Он подбежал к окну и увидел, как один из снарядов прилетел на их участок и разорвался буквально в паре метров от Ольги. Мужчина тут же бросился к ней.
«Осколки снаряда попали Оле в голову. Жена скончалась на месте», — рассказывает Владимир Белов.
Он пытался вызвать скорую и милицию, но никто на вызовы не ответил — было слишком опасно: обстрел продолжался. Тогда Владимир завернул тело Ольги в одеяло и сам повёз его в морг.
На следующий день Ольгу похоронили.