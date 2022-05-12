«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: авдеевский котёл | снос памятника освободителям Риги | голодомор 2.0

В сегодняшнем стриме: продолжается специальная военная операция России на Украине, из Донбасса приходят новости о закрытии котла в районе Авдеевки. ВСУ превратили города Славянск и Краматорск в сплошной укрепрайон, в заложниках оказались 90 тыс. человек. В Риге развернули настоящую войну с памятниками. Монумент освободителям Риги с 9 мая фактически в осаде. Несмотря на запреты, в День Победы памятник буквально утонул в цветах. Власти Риги решили счистить их бульдозером, но жители принесли цветы снова. Бороться с памятью власти решили сносом памятника, парламентская комиссия такое разрешение выдала. США обрекают Украину на голод. Джо Байден заявил, что Америка собирается вывезти с Украины 20 т зерна, чтобы снизить цены на пшеницу на своём рынке.