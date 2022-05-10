«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: День Победы | нападение на посла в Польше | русофобский шабаш в Европе

В сегодняшнем стриме: эксклюзивный репортаж Виталия Серуканова с освобождённых территорий. Как впервые за восемь лет люди встретили День Победы, не боясь оказаться в застенках СБУ? Парад Победы и шествие Бессмертного полка во всех уголках нашей страны и почему от этого так корёжит Запад? В Польше во время возложения венков на мемориальном кладбище российского посла облили красной жидкостью. В Риге бульдозером счищают цветы, которые возложены к памятнику Освободителям. Владимир Зеленский в качестве поздравления с праздником выкладывает фотографию бойца ВСУ с шевроном дивизии СС «Мёртвая голова». Кто и зачем переписывает историю и превращает целые народы в инструмент борьбы против правды?