Metaratings: Семак не выступил против ухода Дзюбы из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не возразил против ухода нападающего санкт-петербургского клуба Артёма Дзюбы после истечения срока контракта.

Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на свой источник.

По информации RT, 33-летний нападающий не планирует продлевать контракт с петербургским клубом и уже получил ряд интересных предложений из России и Европы. Срок действующего соглашения футболиста с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о возможном переходе Дзюбы в сербскую «Црвену Звезду».