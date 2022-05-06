Metaratings: Семак не выступил против ухода Дзюбы из «Зенита»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не возразил против ухода нападающего санкт-петербургского клуба Артёма Дзюбы после истечения срока контракта.
Metaratings: Семак не выступил против ухода Дзюбы из «Зенита»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на свой источник.

По информации RT, 33-летний нападающий не планирует продлевать контракт с петербургским клубом и уже получил ряд интересных предложений из России и Европы. Срок действующего соглашения футболиста с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о возможном переходе Дзюбы в сербскую «Црвену Звезду».

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