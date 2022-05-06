Шварц: «Динамо» нужно было лучше обороняться и цепко играть в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от самарских «Крыльев Советов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игра была очень эмоциональной, и нам постоянно приходилось догонять соперника. Сегодня были проблемы в обороне, и нас наказывали за потери мяча. Если говорить об эмоциях и характере, то мне не в чем упрекнуть своих футболистов. Нам просто нужно было лучше обороняться и играть более цепко», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».

По его словам, у «Крыльев» очень быстрые футболисты, которые в контратаках проявляют свои лучшие качества. Также он назвал самарский клуб неудобным соперником для бело-голубых.

«Поражения в концовке чемпионата болезненны, но мы смотрим в будущее с позитивом», — добавил Шварц.

Матч прошёл в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и завершился со счётом 5:2 в пользу хозяев поля. Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. «Крылья Советов» (41 очко) — на седьмой позиции.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о поражении московского клуба.