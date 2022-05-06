«Крылья Советов» одержали победу над «Динамо» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» обыграли московский «Динамо» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошёл в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и завершился со счётом 5:2 в пользу хозяев поля.

За «Крылья» дубль оформил Максим Глушенков (на 22-й и 71-й минутах), также мячи забили Владислав Сарвели (на 55-й минуте), Антон Зиньковский (на 80-й минуте) и Сергей Пиняев (90+4). В составе московского клуба отличились Фабиан Бальбуэна (на 41-й минуте) и Вячеслав Грулёв (на 74-й минуте).

Таким образом, московский клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. «Крылья Советов» (41 очко) — на седьмой позиции.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев ответил на вопрос, способна ли команда побороться за золотые медали Российской премьер-лиги в сезоне-2022/23.