Терюшков: я не считаю отстранение Набиуллина беспределом

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать игрока подмосковного клуба Эльмира Набиуллина.

«Беспредел? Нет, мне так не кажется. Нам нужно быть самим более организованными. Это решение КДК, есть буква закона. А мы закон уважаем», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

По его словам, 27-летнего защитника отстранили согласно правилам.

Напомним, что в матче 27-го тура РПЛ «Химки» — «Уфа» Набиуллин нарушил правила против голкипера уфимской команды. Беленова унесли с поля на носилках, а защитник «Химок» получил красную карточку.

Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решении дисквалифицировать главного тренера подмосковного клуба Сергея Юрана по итогам матча с «Уфой».