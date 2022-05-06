Терюшков: я не считаю отстранение Набиуллина беспределом

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать игрока подмосковного клуба Эльмира Набиуллина.
Терюшков: я не считаю отстранение Набиуллина беспределом
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«Беспредел? Нет, мне так не кажется. Нам нужно быть самим более организованными. Это решение КДК, есть буква закона. А мы закон уважаем», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

По его словам, 27-летнего защитника отстранили согласно правилам.

Напомним, что в матче 27-го тура РПЛ «Химки» — «Уфа» Набиуллин нарушил правила против голкипера уфимской команды. Беленова унесли с поля на носилках, а защитник «Химок» получил красную карточку.

Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решении дисквалифицировать главного тренера подмосковного клуба Сергея Юрана по итогам матча с «Уфой».

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