Масалитин: ЦСКА нужен новый лидер, который поведёт за собой в атаку

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о том, что столичному клубу нужен новый лидер на поле.
Масалитин: ЦСКА нужен новый лидер, который поведёт за собой в атаку
  • РИА Новости

«ЦСКА нужен новый лидер, который поведёт за собой в атаку, заставит ребят бежать в защиту. Да, есть капитан Акинфеев, но он всё-таки вратарь, ему тяжело: он кричит, старается, выполняет свою работу, но этого мало», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

По его словам, нужен человек на поле, который будет мотивировать красно-синих во время матча и заставлять их полностью выкладываться в нужный момент.

«Вот пропустил ЦСКА гол от «Ахмата» в начале второго тайма — и я не увидел искры в глазах у футболистов, желания отыграться, переломить ход встречи», — добавил Масалитин.

Встреча в Грозном в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Армейцы продолжают занимать четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков. Грозненский клуб — на восьмой позиции (35 очков).

Ранее нападающий «Ахмата» Мохамед Конате извинился перед Акинфеевым за нанесённую травму в матче 27-го тура РПЛ.

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