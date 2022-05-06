Траньков: цвета «Црвены Звезды» не чужие для Дзюбы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал возможность перехода нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сербскую «Црвену Звезду».

«Почему бы Артёму не поиграть в Европе? Там у него, может быть, будет возможность выступать в Лиге чемпионов в отличие от российских команд. Дзюба в таком возрасте, что ещё можно попробовать свои силы в Европе. Цвета «Црвены Звезды» ему точно не чужие», — цитирует Транькова «РБ Спорт».

Также он заметил, что Златан Ибрагимович и Криштиану Роналду продолжают играть на самом высоком уровне, хотя они и старше Дзюбы.

Напомним, генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что сербский клуб планирует подписать контракт с 33-летним форвардом.

Ранее сообщалось, что Дзюба собирается покинуть «Зенит» после окончания сезона.