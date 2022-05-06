Юрист — об антидопинговых делах: атлеты могут попросить отсрочку для сбора доказательств
- Gettyimages.ru
«В соответствии с Международным стандартом по обработке результатов от момента информирования спортсмена о проваленном тесте до вынесения вердикта должно пройти не больше шести месяцев, если сам атлет не просит об отсрочке, чтобы собрать дополнительные доказательства своей невиновности», — рассказала юрист в беседе с RT.
По её словам, на практике это случается довольно часто, поэтому три месяца, которые идёт расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой, — вовсе не большой срок.
«Очень часто расследования длятся куда дольше трёх месяцев, для антидопинговых дел это вообще не срок. А в CAS, если подаётся апелляция на итоговое решение, разбирательства могут длиться по полтора года. Словом, антидопинговые дела никогда быстро не закрываются», — подчеркнула Анциелович.
Напомним, что глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд высказала сомнения в объективности разбирательства по делу российской фигуристки.
Ранее гендиректор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что агентство следует всем требованиям WADA в деле Валиевой.