ФИДЕ отклонила апелляцию Карякина на шестимесячную дисквалификацию
- AP
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В заявлении также подчёркивается, что Карякин может обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.
Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 марта.
Ранее Карякин рассказал, почему в последнее время стал высказываться более остро на политические и спортивные темы.