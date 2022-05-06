ФИДЕ отклонила апелляцию Карякина на шестимесячную дисквалификацию

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Апелляционная палата комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по этике и дисциплине оставила в силе дисквалификацию российского шахматиста Сергея Карякина.
ФИДЕ отклонила апелляцию Карякина на шестимесячную дисквалификацию
  • AP

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В заявлении также подчёркивается, что Карякин может обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 марта.

Ранее Карякин рассказал, почему в последнее время стал высказываться более остро на политические и спортивные темы.

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