Гершкович выступил против изменения игрового времени футбольного матча

Член исполкома РФС Михаил Гершкович отрицательно отреагировал на возможное сокращение игрового времени матча до 60 минут.

«Никакого смысла нет влезать в традиционные футбольные вещи. Я отношусь к сокращению игрового времени отрицательно. Никакой пользы эти новшества для футбола не приносят», — цитирует Гершковича «Спорт-Экспресс».

По его словам, организм спортсмена адаптирован к определённым условиям, а изменение продолжительности матча сделает футбол другим видом спорта.

«Есть 90 минут, есть компенсированное время, где тоже играет человеческий фактор. Это общепринятые вещи. Чистое время в футболе — это другой регламент, другая подготовка», — добавил эксперт.

Бывший арбитр Марк Клаттенбург рассказал, что Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант с уменьшением игрового времени матча с 90 до 60 минут.

Ранее ФИФА опровергла информацию об увеличении игрового времени на матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.