Гершкович выступил против изменения игрового времени футбольного матча

Короткая ссылка
Член исполкома РФС Михаил Гершкович отрицательно отреагировал на возможное сокращение игрового времени матча до 60 минут.
Гершкович выступил против изменения игрового времени футбольного матча
  • РИА Новости

«Никакого смысла нет влезать в традиционные футбольные вещи. Я отношусь к сокращению игрового времени отрицательно. Никакой пользы эти новшества для футбола не приносят», — цитирует Гершковича «Спорт-Экспресс».

По его словам, организм спортсмена адаптирован к определённым условиям, а изменение продолжительности матча сделает футбол другим видом спорта.

«Есть 90 минут, есть компенсированное время, где тоже играет человеческий фактор. Это общепринятые вещи. Чистое время в футболе — это другой регламент, другая подготовка», — добавил эксперт.

Бывший арбитр Марк Клаттенбург рассказал, что Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант с уменьшением игрового времени матча с 90 до 60 минут.

Ранее ФИФА опровергла информацию об увеличении игрового времени на матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить