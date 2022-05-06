«Динамо» условно наказали закрытием трёх секторов домашнего стадиона

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес решения по нарушениям в матчах 27-го тура чемпионата России.
«Динамо» условно наказали закрытием трёх секторов домашнего стадиона
  • РИА Новости

«Динамо» получило дисциплинарные санкции «за скандирования зрителями оскорбительных выражений». Столичный клуб оштрафован на 80 тыс. рублей. Клуб обязан провести условно один домашний матч с закрытыми секторами D101, D102 и D103 (трибуны активных фанатов «Динамо)», сообщает ТАСС.

«Динамо» на своём поле 30 апреля потерпело поражение от «Урала» со счётом 2:3.

Ранее сообщалось, что РФС начал внутреннюю проверку в отношении арбитра Алексея Матюнина.

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