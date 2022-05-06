Мостовой — о матче «Урала» со «Спартаком»: мне видится ничейный результат

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях перед матчем 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» — «Спартак».
Мостовой — о матче «Урала» со «Спартаком»: мне видится ничейный результат
  • РИА Новости

«Спартак» после победы должен быть воодушевлён. Однако «Урал» играет за то, чтобы остаться в РПЛ, поэтому просто не будет. Жду открытый футбол. Одним нужно рисковать, другим не за что переживать. Сейчас очки набирают те команды, которым это больше нужно. Мне видится ничейный результат», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он добавил, что зрителям будет сложно переключиться на российский чемпионат после Лиги чемпионов.

Матч «Урал» — «Спартак» пройдёт в Екатеринбурге 7 мая. Игра начнётся в 14:00 мск.

«Спартак» (34 очка) занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (27) располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил шансы красно-белых в матче с «Уралом».

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