Кавазашвили: Матюнин способен доказать свою правоту и опровергнуть обвинения

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили прокомментировал ситуацию с началом внутреннего расследования в отношении арбитра Алексея Матюнина.

«Думаю, что и сейчас Матюнин способен доказать свою правоту и опровергнуть обвинения. Он очень принципиальный человек, о чём говорит тот факт, что он пошёл против крупных руководителей футбола», — цитирует Кавазашвили РИА Новости.

По его словам, Матюнин способен признать, что совершил ошибку, но категорически будет отрицать, что сделал это ради какого-то стороннего заработка. Кавазашвили затруднился сказать, чем закончится расследование РФС в отношении арбитра.

«Но комитет по этике будет рассматривать вопрос, исходя из наличия доказательной базы, свидетелей и так далее. Не собираемся никого покрывать или оголтело обвинять», — заключил он.

В матче 26-го тура между «Крыльями Советов» и «Химками» 40-летний арбитр удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу и Гленна Бейла. Он также назначил пенальти в ворота «Крыльев». Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала часть решений Матюнина в матче ошибочными.

РФС 6 мая начал внутреннюю проверку в отношении арбитра Матюнина, поскольку арбитр не прошёл проверку на детекторе лжи.

Ранее сообщалось, что Матюнин в письме президенту РФС Александру Дюкову предложил проверить Хачатурянца на полиграфе.