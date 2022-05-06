Кавазашвили: Матюнин способен доказать свою правоту и опровергнуть обвинения
- РИА Новости
«Думаю, что и сейчас Матюнин способен доказать свою правоту и опровергнуть обвинения. Он очень принципиальный человек, о чём говорит тот факт, что он пошёл против крупных руководителей футбола», — цитирует Кавазашвили РИА Новости.
По его словам, Матюнин способен признать, что совершил ошибку, но категорически будет отрицать, что сделал это ради какого-то стороннего заработка. Кавазашвили затруднился сказать, чем закончится расследование РФС в отношении арбитра.
«Но комитет по этике будет рассматривать вопрос, исходя из наличия доказательной базы, свидетелей и так далее. Не собираемся никого покрывать или оголтело обвинять», — заключил он.
В матче 26-го тура между «Крыльями Советов» и «Химками» 40-летний арбитр удалил футболистов самарской команды Дениса Якубу и Гленна Бейла. Он также назначил пенальти в ворота «Крыльев». Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала часть решений Матюнина в матче ошибочными.
РФС 6 мая начал внутреннюю проверку в отношении арбитра Матюнина, поскольку арбитр не прошёл проверку на детекторе лжи.
Ранее сообщалось, что Матюнин в письме президенту РФС Александру Дюкову предложил проверить Хачатурянца на полиграфе.