Daily Mail: ФИФА рассматривает возможность сокращения матча до 60 минут
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«Я думаю, что необходимо перейти на 60-минутные матчи с секундомером — идея, которую в настоящее время рассматривают Пьерлуиджи Коллина, ФИФА и IFAB. Это работает в баскетболе, и это может работать в футболе», — приводит слова Клаттенбурга Daily Mail.
Планируется, что таймер будет останавливаться в случае травм, голов, аутов и прочих пауз. Отмечается, что среднее время нахождения мяча на поле в Английской премьер-лиги (АПЛ) составляет 55 минут 03 секунды.
Ранее ФИФА опровергла информацию об увеличении игрового времени на матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.