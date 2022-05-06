Daily Mail: ФИФА рассматривает возможность сокращения матча до 60 минут

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Бывший арбитр Марк Клаттенбург рассказал, что Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант с уменьшением игрового времени матча с 90 до 60 минут.
Daily Mail: ФИФА рассматривает возможность сокращения матча до 60 минут
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«Я думаю, что необходимо перейти на 60-минутные матчи с секундомером — идея, которую в настоящее время рассматривают Пьерлуиджи Коллина, ФИФА и IFAB. Это работает в баскетболе, и это может работать в футболе», — приводит слова Клаттенбурга Daily Mail.

Планируется, что таймер будет останавливаться в случае травм, голов, аутов и прочих пауз. Отмечается, что среднее время нахождения мяча на поле в Английской премьер-лиги (АПЛ) составляет 55 минут 03 секунды.

Ранее ФИФА опровергла информацию об увеличении игрового времени на матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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