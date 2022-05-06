Харитонов — о критике Яна: Петру нужно отвечать за свои слова

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов ответил на критику со стороны своего соотечественника — бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна.

«Я не конфликтный человек, но вижу, когда люди улетают в небеса. Я сказал о том, что Ян только говорит, а не делает. Ты позоришь свои слова, свою страну. Не сделал — молчи и не гавкай. За свои слова надо отвечать», — приводит слова Харитонова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что Ян не умеет мириться с критикой. По словам Харитонова, Петру пока бесполезно что-то объяснять, поскольку через какое-то время он и сам всё поймёт.

41-летний спортсмен перед боем Ян — Стерлинг сказал, что российский боец зазнался и не готовится к бою с американцем. Позже Пётр заявил, что Харитонов должен делать своё дело — драться и продаваться.

Ранее Ян объяснил, почему вышел на поединок с американцем Алджэмейном Стерлингом без национального флага.