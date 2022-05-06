Ян признался, что не пересматривал бой со Стерлингом

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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян сообщил, что не пересматривал титульный поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с американцем Алджэмейном Стерлингом.
Ян признался, что не пересматривал бой со Стерлингом
  • AP

«Бой со Стерлингом посмотрел один раз. И то посмотрел первые два раунда. Больше не смотрел поединок. Это первый такой бой, который я не пересматривал. Пока нет желания его разбирать», — цитирует Яна Sport24.

По словам Яна, он прекрасно помнит ход поединка и знает, какие ошибки допустил.

Напомним, Ян 10 апреля потерпел поражение в поединке за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе со Стерлингом. Бой прошёл на турнире UFC 273 в Джексонвилле, продлился все пять раундов и завершился в пользу американского спортсмена раздельным решением судей.

Поединок стал вторым между бойцами. Первый бой состоялся в марте 2021 года. Тогда Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову и потерял чемпионский пояс из-за дисквалификации.

Ранее менеджер Яна сообщил, что Пётр проведёт следующий бой осенью.

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