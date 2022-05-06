Циципас рассказал, за счёт чего может обыграть Рублёва в 1/4 финала турнира в Мадриде

Греческий теннисист Стефанос Циципас оценил свои шансы в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Мадриде с россиянином Андреем Рублёвым.

«Мне необходимо как следует сделать свою работу для победы. Рублёв жёстко бьёт по мячу. Поэтому мне придётся чуть больше сосредоточиться на своей защите. Я попытаюсь сделать это и выжать как можно больше из своих лучших качеств», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.

Напомним, Рублёв одержал победу над британцем Даниэлем Эвансом в матче третьего круга турнира со счётом 7:6, 7:5.

Матч за выход в полуфинал пройдёт сегодня, 6 мая.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Рублёв сможет обыграть Циципаса за счёт агрессии и вариативности.