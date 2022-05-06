Панарин — о победе над «Питтсбургом»: мы сделали первый шаг в правильном направлении
- AP
«Это хороший результат для нас, определённо. Мы сделали первый шаг в правильном направлении и будем продолжать следовать ему», — цитирует Панарина пресс-служба НХЛ.
«Рейнджерс» одержал победу над «Питтсбургом» со счётом 5:2.
Российский форвард «Рейнджерс» забросил шайбу и сделал две результативные передачи. Он был признан первой звездой матча.
Счёт в серии до четырёх побед — 1:1.
Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов стал девятым россиянином, оформившим хет-трик в матче плей-офф НХЛ.