Панарин — о победе над «Питтсбургом»: мы сделали первый шаг в правильном направлении

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Артемий Панарин прокомментировал победу «Нью-Йорк Рейнджерс» над «Питтсбург Пингвинз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Панарин — о победе над «Питтсбургом»: мы сделали первый шаг в правильном направлении
  • AP

«Это хороший результат для нас, определённо. Мы сделали первый шаг в правильном направлении и будем продолжать следовать ему», — цитирует Панарина пресс-служба НХЛ.

«Рейнджерс» одержал победу над «Питтсбургом» со счётом 5:2.

Российский форвард «Рейнджерс» забросил шайбу и сделал две результативные передачи. Он был признан первой звездой матча.

Счёт в серии до четырёх побед — 1:1.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов стал девятым россиянином, оформившим хет-трик в матче плей-офф НХЛ.

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