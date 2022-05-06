Тедеско объяснил поражение от «Рейнджерс» в полуфинале Лиги Европы

Главный тренер немецкого «Лейпцига» Доменико Тедеско отреагировал на поражение от шотландского «Рейнджерс» в полуфинальном противостоянии Лиги Европы УЕФА.

«Лейпциг» дарит слишком много подарков в важные моменты сезона. Мы это уже делали в матче с «Унионом», но тогда нам повезло выйти в полуфинал Кубка Германии. Сегодня во многих ситуациях соперники были лучше. Но мы тоже очень старались», — цитирует Kicker Тедеско.

«Лейпциг» в ответном матче 1/2 финала ЛЕ потерпел поражение от «Рейнджерс» (1:3). Первую встречу немецкая команда выиграла (1:0).

В финале Лиги Европы «Рейнджерс» сыграет с немецким «Айнтрахтом» 18 мая в Севилье.

Ранее сообщалось, что «Рома» победила «Лестер» и пробилась в финал Лиги конференций.