Тедеско объяснил поражение от «Рейнджерс» в полуфинале Лиги Европы
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«Лейпциг» дарит слишком много подарков в важные моменты сезона. Мы это уже делали в матче с «Унионом», но тогда нам повезло выйти в полуфинал Кубка Германии. Сегодня во многих ситуациях соперники были лучше. Но мы тоже очень старались», — цитирует Kicker Тедеско.
«Лейпциг» в ответном матче 1/2 финала ЛЕ потерпел поражение от «Рейнджерс» (1:3). Первую встречу немецкая команда выиграла (1:0).
В финале Лиги Европы «Рейнджерс» сыграет с немецким «Айнтрахтом» 18 мая в Севилье.
Ранее сообщалось, что «Рома» победила «Лестер» и пробилась в финал Лиги конференций.