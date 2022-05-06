Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»
- AP
Игра, которая прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 5:2 в пользу синерубашечников.
В составе «Рейнджерс» отличились Эндрю Копп (7-я минута), Райан Строум (23), Крис Крайдер (33), Артемий Панарин (49) и Фрэнк Ватрано (50). У «Питтсбурга» шайбы забросили Джейк Гюнцель (9-я) и Сидни Кросби (39-я).
Панарин также записал на свой счёт две результативные передачи.
Счёт в серии до четырёх побед стал 1:1. Следующий матч пройдёт 8 мая.
Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов стал девятым россиянином, оформившим хет-трик в матче плей-офф НХЛ.