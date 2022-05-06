Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»

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«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду переиграл «Питтсбург Пингвинз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»
  • AP

Игра, которая прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 5:2 в пользу синерубашечников.

В составе «Рейнджерс» отличились Эндрю Копп (7-я минута), Райан Строум (23), Крис Крайдер (33), Артемий Панарин (49) и Фрэнк Ватрано (50). У «Питтсбурга» шайбы забросили Джейк Гюнцель (9-я) и Сидни Кросби (39-я).

Панарин также записал на свой счёт две результативные передачи.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:1. Следующий матч пройдёт 8 мая.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов стал девятым россиянином, оформившим хет-трик в матче плей-офф НХЛ.

 

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