Согласована дата третьего боя между Волкановски и Холлоуэем
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Как сообщает MMA Junkie со ссылкой на свой источник, бой пройдёт 2 июля на турнире UFC 276 на стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Спортсмены провели уже два поединка. В обоих случаях побеждал австралийский боец.
Волкановски за карьеру одержал 24 победы (12 нокаутом) и потерпел одно поражение. В активе Холлоуэя 23 победы, из которых десять нокаутом, и шесть поражений.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля Алексей Олейник и Волкановски получили денежные бонусы за лучшие выступления вечера на турнире в Джексонвилле.