РУСАДА пожизненно отстранило четырёх спортивных врачей из Чувашии

Российское антидопинговое агентство сообщило о пожизненном отстранении четырёх врачей из Чувашии за назначение запрещённого в спорте метода.

Как сообщается в пресс-службе агентства, в июне 2019 года в Чувашии были выявлены факты использования запрещённого метода — инфузии. Он основан на введении в кровоток различных растворов определённого объёма и концентрации с целью коррекции патологических потерь организма или их предотвращения.

В августе того же года была создана независимая группа, которой удалось выявить и доказать многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил в регионе по п. 2.8 «Назначение или попытка назначения любому спортсмену в соревновательном периоде любой запрещённой субстанции или запрещённого метода, или назначение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде запрещённой субстанции или запрещённого метода, запрещённых во внесоревновательный период».

В результате, были пожизненно отстранены четыре врача Республиканского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Минздрава Чувашии: Яна Бахтина, Ирина Кириллова, Татьяна Кожевникова и Светлана Ларева.

Также отмечается, что запрещённый метод применяли 70 спортсменов, из них 41 был дисквалифицирован на срок от одного года до двух лет. 23 атлета были признаны невиновными, а по делам шести факт нарушения антидопинговых правил не был доказан.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, как проходит расследование дела фигуристки Камилы Валиевой.