Клуб из Абхазии может быть включён в состав ФНЛ-2

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов и председатель Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодёжи и спорта Джемал Губаз обсудили возможность включения команды из региона в состав участников второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2).

Как сообщает пресс-служба Минспорта России, встреча между Байсултановым и Губазом прошла 5 марта в Сочи. На ней обсуждались вопросы сотрудничества в сфере футбола между городом Сочи и Республикой Абхазия, а также возможность включения одной из абхазских команд в состав ФНЛ-2.

В настоящее время во втором дивизионе ФНЛ выступают 76 команд. Коллективы поделены на четыре группы. В первой значатся 17 команд, во второй и третьей — по 21, в четвёртой — 15.

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