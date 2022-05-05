Клуб из Абхазии может быть включён в состав ФНЛ-2
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Как сообщает пресс-служба Минспорта России, встреча между Байсултановым и Губазом прошла 5 марта в Сочи. На ней обсуждались вопросы сотрудничества в сфере футбола между городом Сочи и Республикой Абхазия, а также возможность включения одной из абхазских команд в состав ФНЛ-2.
В настоящее время во втором дивизионе ФНЛ выступают 76 команд. Коллективы поделены на четыре группы. В первой значатся 17 команд, во второй и третьей — по 21, в четвёртой — 15.
Ранее генеральный директор «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил, что клуб получил лицензию Российского футбольного союза (РФС).