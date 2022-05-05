Sport.es: футболист «Барселоны» Пике пропустит остаток сезона

Короткая ссылка
Защитник испанской футбольной команды «Барселона» Жерар Пике не сможет помочь своим партнёрам в концовке сезона.
Sport.es: футболист «Барселоны» Пике пропустит остаток сезона
  • AP

Как сообщается на официальном сайте «Барселоны», у Пике выявлено обострение тендинопатии приводящей мышцы левого бедра. При этом сроки возвращения в строй ветерана сине-гранатовых пока не называются.

По информации Sport.es, Жерар выбыл до конца сезона. Обычно при подобных травмах курс реабилитации может составлять до трёх недель, а чемпионат Испании завершается уже 22 мая.

Пике известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу». Состав взрослой команды «Барселоны» он пополнил в 2008 году. Защитник является восьмикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка и шестикратным — Суперкубка страны.

В составе «Барселоны» он по три раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира. Со сборной Испании становился чемпионом мира и Европы.

Ранее в пресс-службе московского ЦСКА рассказали о состоянии голкипера команды Игоря Акинфеева после матча 27-го тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».

 

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить