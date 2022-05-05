Sport.es: футболист «Барселоны» Пике пропустит остаток сезона

Защитник испанской футбольной команды «Барселона» Жерар Пике не сможет помочь своим партнёрам в концовке сезона.

Как сообщается на официальном сайте «Барселоны», у Пике выявлено обострение тендинопатии приводящей мышцы левого бедра. При этом сроки возвращения в строй ветерана сине-гранатовых пока не называются.

По информации Sport.es, Жерар выбыл до конца сезона. Обычно при подобных травмах курс реабилитации может составлять до трёх недель, а чемпионат Испании завершается уже 22 мая.

Пике известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу». Состав взрослой команды «Барселоны» он пополнил в 2008 году. Защитник является восьмикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка и шестикратным — Суперкубка страны.

В составе «Барселоны» он по три раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира. Со сборной Испании становился чемпионом мира и Европы.

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