Джошуа заявил, что готовится нокаутировать Усика в реванше

Британский боксёр Энтони Джошуа сообщил, что намерен нокаутировать в реванше чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Когда я готовился к Усику, думал, что бой продлится 12 раундов. Думал, что смогу перебоксировать его. Он забрал на два раунда больше, чем я. Так он и стал чемпионом», — приводит Metro слова Джошуа.

Спортсмен отметил, что его собственный стиль бокса заключается в умении сближаться, оказывать давление и создавать для соперника сложности.

«Сейчас я готовлюсь, чтобы нокаутировать его. Я всегда чувствую, когда спаррингую или боксирую, как дух оппонента начинает падать», — заключил Джошуа.

25 сентября 2021 года украинский боксёр одержал победу над британцем единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

Ранее стала известна дата боя-реванша между Усиком и Джошуа.