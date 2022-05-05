Сёстры Аверины выступят на благотворительном концерте в Москве 7 мая

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сёстры Дина и Арина Аверины примут участие в благотворительном гала-концерте сборной России, который пройдёт 7 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).

Помимо сестёр Авериных, на гала-концерте выступят представители национальной команды России по художественной гимнастике Дарья Трубникова, Лала Крамаренко и Анастасия Гузенкова, а также ряд других спортсменок, в том числе члены сборных страны и столицы.

Гала-концерт посвящён Дню победы, а билеты на него распространялись на безвозмездной основе среди воспитанников детских домов, детей из малоимущих семей и юных спортсменов из Москвы.

Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. На летних Олимпийских играх в Токио россиянка завоевала серебряную медаль в многоборье, уступив лишь израильской спортсменке Линой Ашрам.

Арина Аверина пять раз побеждала на первенствах планеты и девять раз занимала первое место на чемпионатах Европы. Также в её активе три золота и одна бронза Всемирных игр.

Ранее президент ВФХГ Ирина Винер-Усманова сообщила, что Аверины выступят на международном турнире в Красноярске в конце мая.