Президент «Оренбурга» рассказал, что клуб получил лицензию РФС на участие в РПЛ

Генеральный директор «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил, что клуб получил лицензию Российского футбольного союза (РФС).

«Я об это решении знаю, но неофициально. Мы на контакте с РФС, но документы нам пока не приходили. Задача перед клубом поставлена, ждём её решения», — цитирует Еремякина «Чемпионат».

После 35 туров «Оренбург» (72 очка) занимает лидирующую позицию в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Московское «Торпедо» (65 очков) находится на втором месте в таблице, а воронежский «Факел» (62 очка) расположился на третьей строчке.

Ранее Еремякин рассказал о возможном расширении сотрудничества с «Зенитом».