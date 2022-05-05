Президент «Оренбурга» рассказал, что клуб получил лицензию РФС на участие в РПЛ

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Генеральный директор «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил, что клуб получил лицензию Российского футбольного союза (РФС).
Президент «Оренбурга» рассказал, что клуб получил лицензию РФС на участие в РПЛ
  • РИА Новости

«Я об это решении знаю, но неофициально. Мы на контакте с РФС, но документы нам пока не приходили. Задача перед клубом поставлена, ждём её решения», — цитирует Еремякина «Чемпионат».

После 35 туров «Оренбург» (72 очка) занимает лидирующую позицию в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Московское «Торпедо» (65 очков) находится на втором месте в таблице, а воронежский «Факел» (62 очка) расположился на третьей строчке.

Ранее Еремякин рассказал о возможном расширении сотрудничества с «Зенитом».

 

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